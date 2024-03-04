В Котельниках боец СВО заставил извиняться мигранта, оскорбившего его жену

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В Котельниках мигрант-таксист оскорбил жену бойца спецоперации, после чего у него состоялась встреча с мужем обиженной клиентки. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал «Русская община Москва».
После этого боец СВО разыскал обидчика жены и провел с ним беседу. Мигрант сразу извинился за свое поведение. По словам женщины, таксист резко «забыл» русский язык, хотя во время их первой встречи он уверенно разговаривал на русском.
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Элина Позднякова