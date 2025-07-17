В Котельниках девушка отвезла бывшего возлюбленного на помойку
SHOT: В Котельниках девушка отвезла бывшего возлюбленного на помойку
В Котельниках девушка отвезла бывшего возлюбленного на помойку. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Свидетелями любовного конфликта стали соседи. Сначала девушка задела парня капотом автомобиля, а затем отвезла настойчивого молодого человека до мусорных баков.
На данный момент неизвестно, что стало причиной ссоры между возлюбленными.
До этого сообщалось, что мужчину избили за попытку заступиться за девушку в Твери. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: