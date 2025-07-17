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В Котельниках девушка отвезла бывшего возлюбленного на помойку

SHOT: В Котельниках девушка отвезла бывшего возлюбленного на помойку
Фото: iStock/Miravision

В Котельниках девушка отвезла бывшего возлюбленного на помойку. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.



Свидетелями любовного конфликта стали соседи. Сначала девушка задела парня капотом автомобиля, а затем отвезла настойчивого молодого человека до мусорных баков.




На данный момент неизвестно, что стало причиной ссоры между возлюбленными.

До этого сообщалось, что мужчину избили за попытку заступиться за девушку в Твери. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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