Умерла одна из двух девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком

17 июля 2025, 17:17

Baza: умерла девочка, на которую подросток напал с молотком в Подмосковье

Фото: iStock/izzzy71

Умерла одна из девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.