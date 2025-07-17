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Умерла одна из двух девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком

Baza: умерла девочка, на которую подросток напал с молотком в Подмосковье
Фото: iStock/izzzy71

Умерла одна из девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Нападение произошло вечером в пятницу, 11 июля. Две девочки, 13 и 16 лет, катались на велосипеде по лесу недалеко от СНТ «Рось-Борисово» в Домодедово, когда неизвестный напал на них с молотком.

Одной из девочек удалось убежать от преступника и сообщить обо всем родителям. Пострадавших госпитализировали в реанимацию. За их жизни боролись медики, но травмы 13-летней Насти оказались очень серьезными.

Нападавшим оказался 16-летний Адонис Т. После задержания он признался, что мотивом для преступления стала ненависть к женщинам.

Екатерина Коршунова

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