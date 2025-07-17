Умерла одна из двух девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком
Умерла одна из девочек, на которых 16-летний школьник напал с молотком в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Нападение произошло вечером в пятницу, 11 июля. Две девочки, 13 и 16 лет, катались на велосипеде по лесу недалеко от СНТ «Рось-Борисово» в Домодедово, когда неизвестный напал на них с молотком.
Одной из девочек удалось убежать от преступника и сообщить обо всем родителям. Пострадавших госпитализировали в реанимацию. За их жизни боролись медики, но травмы 13-летней Насти оказались очень серьезными.
Нападавшим оказался 16-летний Адонис Т. После задержания он признался, что мотивом для преступления стала ненависть к женщинам.
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