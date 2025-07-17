На Кубани женщину осудили за хищение денег с карты участника СВО
Калининский районный суд вынес приговор ранее судимой жительнице станицы Калининской (Краснодарский край): женщину обвиняют в хищении более 800 тыс. рублей с карты участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным суда, фигурантка дела во время визита к военнослужащему, который находился в отпуске, похитила его банковскую карту. Как выясняли следователи, пока пострадавший спал, обвиняемая совершила ряд покупок в магазинах станицы, а также сняла наличные в банкомате. В результате участник СВО лишился более 800 тыс. руб.
Суд учёл наличие двух неснятых судимостей у женщины и приговорил её к 4 годам заключения в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области мобилизованный мужчина подозревается в расстреле военных. По информации, которую опубликовала полиция области в Facebook*, он открыл огонь по инструкторам.
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