В российском детском саду воспитатель избила полуторагодовалую девочку
Под Оренбургом воспитатель ударила плачущую девочку, приказав ей не кричать
В городе Бузулук Оренбургской области произошёл инцидент в частном детском саду, где воспитатель совершила преступление, применив насилие к маленькому ребёнку. Подробности сообщает Telegram-канал «UTV | Оренбург».
Воспитатель насильно заставляла девочку полутора лет есть. Но малышка выплевывала кашу. В ответ на это женщина ударила её ладонью по лицу несколько раз. На слезы маленького ребёнка педагог грубо заставляла его замолчать.
«Я тебе плюну сейчас! Не ори! Я тебе сказала не ори», — кричала воспитательница.О случившемся стало известно благодаря снятому видео одной из воспитательниц детского сада. По факту произошедшего региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отмечается, что мама пострадавшей девочки попыталась выяснить, чем её ребёнок заслужил такое отношение. На что виновница заявляет, что била по губам, а не по лицу.