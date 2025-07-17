В российском детском саду воспитатель избила полуторагодовалую девочку

17 июля 2025, 17:36

Под Оренбургом воспитатель ударила плачущую девочку, приказав ей не кричать

Фото: Istock/Halfpoint

В городе Бузулук Оренбургской области произошёл инцидент в частном детском саду, где воспитатель совершила преступление, применив насилие к маленькому ребёнку. Подробности сообщает Telegram-канал «UTV | Оренбург».





Воспитатель насильно заставляла девочку полутора лет есть. Но малышка выплевывала кашу. В ответ на это женщина ударила её ладонью по лицу несколько раз. На слезы маленького ребёнка педагог грубо заставляла его замолчать.

«Я тебе плюну сейчас! Не ори! Я тебе сказала не ори», — кричала воспитательница.