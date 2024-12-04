В Котельниках во время проверки торговых объектов выявили нарушения

Фото: пресс-службе администрации г. о. Котельники
В Котельниках в ходе профилактических осмотров выявили нарушения на объектах торговли. Проверки в городе продолжаются по поручению главы городского округа Михаила Соболева, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Проверка прошла в продуктовых магазинах «Минимаркет», «Халяль Маркет» и «Продукты» в микрорайоне Южный. Были выявлены такие нарушения, как отсутствие заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям; продукция с истёкшим сроком годности; нарушение товарного соседства; отсутствие медицинских книжек и трудовых договоров у некоторых сотрудников; отсутствие ценников товаров и уголка потребителя», – уточнили в администрации.По всем нарушениям составлены акты, подготовлены документы для передачи в Роспотребнадзор, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы, в прокуратуру и Главное управление МЧС России по Московской области.
Помимо этого, в ходе проверки был выявлен иностранец, нарушивший миграционное законодательство. В отношении него был оформлен протокол. Нарушителя передали в дежурную часть Котельниковского отдела полиции.
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