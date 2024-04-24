В Котельниках задержали мужчину за кражу носков и шаурмы

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина в Котельниках, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Экипаж росгвардейцев получил вызов, когда находился на патрулировании: в одном из поставленных на охрану магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что причиной тревоги стал мужчина, который съел в торговом зале две шаурмы, а потом сложил несколько товаров, в том числе шесть пар носков, к себе в пакет и попытался покинуть магазин, минуя кассу», — говорится в сообщении.Неудавшегося похитителя шаурмы и носков заметил охранник магазина и нажал на кнопку сигнализации. Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника, а затем передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.
Читайте также:
В школе посёлка Гидроузел ликвидировали задымление
В грузе для зоолога в аэропорту Жуковский обнаружили редких попугаев
В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где находилась трехлетняя девочка
Лев Каштанов