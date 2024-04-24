В школе посёлка Гидроузел ликвидировали задымление

Фото: телеграм-канал Дениса Мордвинцева
Пожарные оперативно ликвидировали задымление в школе посёлка Гидроузел. Об этом сообщил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.
«В 10:18 утра был получен сигнал о задымлении в школе. За несколько минут 260 учеников, педагоги и технический персонал были эвакуированы на 300 м. от здания. Подали школьные автобусы, детей развезли по домам. Пожарные расчёты прибыли на место в 10:25. Задымление ликвидировано, пострадавших нет», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале.По предварительным данным, добавил глава муниципалитета, произошло короткое замыкание. Причину и последствия установят надзорные органы. Как отметил Мордвинцев, все меры были приняты оперативно. На месте работает оперативный штаб, ситуация на контроле.
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