В Краснодаре 100 сбежавших солдат попытались дезертировать из воинской части

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В Краснодаре ранее самовольно оставившие часть солдаты попытались дезертировать. Об этом сообщает Baza.
«По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть (эту категорию называют «СОЧ», «СОЧники»). Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры», — пишут в telegram-канале.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Пока неизвестно, удалось ли кому-либо дезертировать. Сейчас территорию воинской части оцепили сотрудники правоохранительных органов.
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