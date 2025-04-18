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Жителя Санкт-Петербурга, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали

Подозреваемого в срыве украшений к Пасхе в Санкт-Петербурге задержали на вокзале
Фото: iStock/ Diy13

Фото: iStock/ Diy13

Фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за украшений к Пасхе задержан на Московском вокзале Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ в Телеграм-канале.
«[Фигурант] доставлен к следователю для проведения следственных действий», — обратила внимание пресс-служба городского главка СК РФ.

Накануне, 13 апреля, в петербургском ЖК неизвестный гражданин сорвал украшения к Пасхе. Он убрал все из подъезда и сбросил икону — этим мужчина оскорбил чувства верующих. Рабочий действовал по поручению своего начальника, который незадолго до случившегося дал соответствующее указание. Но теперь того самого начальника задержали.

Уточнялось, что СК уже провел обыск в управляющей компании дома и у гражданина, который убрал украшения. Сейчас допрашивают жильцов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области врачи обнаружили пулю в груди 11-летнего мальчика, в которого три месяца назад выстрелил отец из травматического пистолета.

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В Брянске мужчину осудили на 22 года за сексуальные преступления против несовершеннолетних
В Брянске мужчину осудили на 22 года за совращение несовершеннолетних
18 апреля 2025, 18:55

Фото: iStock/simpson33

В Брянске суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону, преступления имели место с 2019 по 2023 год. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно материалам дела, на момент начала преступлений девочкам было всего по десять лет. Мужчина пытался изнасиловать одну из потерпевших, а с другой регулярно обменивался порнографическими материалами через мессенджеры.

Суд квалифицировал действия осужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая статьи 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242 («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). В результате он был приговорён к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Челябинске правоохранители арестовали рецидивиста, который пытался зарезать 11-летнего ребенка.

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#убийство
#студент
#труп
#изнасилование
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При обрыве фуникулера под Неаполем погибли четыре человека
18 апреля 2025, 18:16

Фото: iStock/ Diana Fitro

В Италии погибли четыре человека из-за обрушения фуникулера на горе Фаито, расположенной подле Неаполя, сообщил телеканал Sky News.
Уточнялось, что двое погибших являлись гражданами Великобритании. Единственный выживший мужчина, израильтянин, сейчас находится в критическом состоянии. По предварительным данным, фуникулера рухнул из-за обрыва троса.

Еще девятерых спасатели вытащили из другой кабины, застрявшей в воздухе у подножия горы. Их освободили во время тяжелой операции с применением страховочных ремней.

Инцидент произошел всего через неделю после того, как канатная дорога, популярная благодаря открывающимся с нее видам на вулкан Везувий и Неаполитанский залив, снова открылась в этом сезоне.

Председатель правления компании общественного транспорта EAV Умберто Де Грегорио назвал инцидент «трагедией» и объявил, что после случившегося канатная дорога будет закрыта «на долгое время».

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#канатная дорога
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#смерть
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Три человека пострадали в ДТП с поездом в Дагестане
МВД: 3 человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с поездом в Дагестане
18 апреля 2025, 18:04

Фото: iStock/designbydx

В Кизлярском районе Дагестана произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Инцидент случился в пятницу, 8:30 по московскому времени, на железнодорожном переезде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По информации пресс-службы МВД республики, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 100 выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Москва — Дербент».

В результате ДТП пострадали водитель и двое детей, которые были госпитализированы.

Полиция осуществляет расследование причин инцидента. Уточняются детали аварии и состояние пострадавших.

Ранее российская туристка Екатерина рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах.

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#полиция
#дтп
#мвд
#аварии
#происшествия
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Российская туристка рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах
18 апреля 2025, 17:36

Фото: istockphoto/Michael Geyer

Российская туристка Екатерина рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах. Девушка поделилась, что в последний момент смогла увидеть нападающего хищника и успела оттолкнуть, потому рана от укуса получилась рваная. По ее словам, страховая отказала ей в компенсации медицинских расходов.
«Если бы я просто плавала в океане, это был бы какой-то форс-мажор, то, наверное, они бы это покрыли. А поскольку какая-то экскурсия была, направленная на это, то они как бы ответственности за это не несут, то есть ты сам идешь на риск, осознавая, что с тобой может что-то случиться. <…> Они мне так разъяснили», — отметила Екатерина в разговоре с «Известиями».
Вместе с тем кандидат биологических наук и специалист по акулам Дмитрий Орлов объяснил, почему акула-нянька могла напасть на туристку. В беседе с RT он отметил, что эти рыбы — безобидные слеповатые существа, которые живут на дне и питаются падалью. По его мнению, акула могла спутать руку россиянки с едой.
«Они подслеповаты. Если человек размахивает руками, акула думает — это тоже еда. У них маленькие тупые зубы, и раны будут неглубокими. Они еду как бы всасывают. <…> И может быть инфекция, поэтому рану надо обработать или обратиться за профессиональной помощью», — рассказал биолог.
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#человек
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В Красногорске мужчина выбросил на улицу собаку снимавшей у него квартиру девушки
18 апреля 2025, 16:09

Фото: iStock/Kurt Pas

В Подмосковье мужчина выбросил на улицу собаку девушки, которая снимала у него квартиру. После этого маленького йорка сбила машина, он погиб, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 10 апреля 20-летняя Дарина сняла квартиру на Парковой улице в Красногорске. Владелец жилья Максим Соколов, по её словам, знал о том, что девушка заедет с 13-летним йоркширским терьером по кличке Бирма. Она даже доплатила за питомца лишние 10 тысяч рублей.

Однако через неделю Соколов позвонил Дарине и начал обвинять её в том, что она якобы сдала квартиру в субаренду, поскольку из-за двери было слышно много голосов. Девушка в ответ заверила, что проживает одна с собакой, после чего уехала по делам.

Когда Дарина вернулась, питомца уже не было. Она запросила записи с камер видеонаблюдения в подъезде, на которых было видно, что Максим взял собаку и вынес её на улице. Питомец пытался вернуться домой, но попал под машину и скончался.

Соколов подчеркнул, что с самого начала запретил Дарине заезжать с питомцем, но вскоре согласился, поскольку она пообещала не оставлять собаку одну в квартире. Однако девушка не выполнила это требование, а Максиму начали поступать многочисленные жалобы от соседей на лай в ночное время.

Мужчина признался, что 16 апреля действительно вывел собаку на улицу и оставил на тротуаре, поскольку не нашёл, к чему её привязать.

После произошедшего девушка намерена привлечь Соколова к ответственности за жестокое обращение с животными. Бирма проживала с девушкой с семи лет, она была подарком покойного отца.

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