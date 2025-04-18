Жителя Санкт-Петербурга, предположительно, сорвавшего украшения к Пасхе, задержали

Фото: iStock/ Diy13
Фигурант уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за украшений к Пасхе задержан на Московском вокзале Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ в Телеграм-канале.
«[Фигурант] доставлен к следователю для проведения следственных действий», — обратила внимание пресс-служба городского главка СК РФ.
Накануне, 13 апреля, в петербургском ЖК неизвестный гражданин сорвал украшения к Пасхе. Он убрал все из подъезда и сбросил икону — этим мужчина оскорбил чувства верующих. Рабочий действовал по поручению своего начальника, который незадолго до случившегося дал соответствующее указание. Но теперь того самого начальника задержали.
Уточнялось, что СК уже провел обыск в управляющей компании дома и у гражданина, который убрал украшения. Сейчас допрашивают жильцов.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области врачи обнаружили пулю в груди 11-летнего мальчика, в которого три месяца назад выстрелил отец из травматического пистолета.
Читайте также:
Суд посмертно огласит приговор тиранившему трёх дочерей Хачатуряну
В Москве школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников
Жительница Крыма стала фигуранткой уголовного дела за призывы «искоренить русских»
Ольга Енгалычева