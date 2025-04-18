В Приморье мужчина избил воспитательницу и директора детсада

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В Приморье, в посёлке Славянка, пьяный мужчина избил воспитательницу и директора детского сада, когда пришёл за ребёнком.
Как сообщает НТВ, воспитательница заметила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и отказалась ему отдавать воспитанника. Это и стало причиной конфликта.
Мужчина набросился с кулаками на женщину, также пострадала и директор учреждения. Досталось и полицейским, которые задержали его и доставили на освидетельствование. В итоге в отношении агрессора возбуждено два уголовных дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
В следственном управлении уточнили, что мужчина не живёт со своим ребёнком, но иногда забирал его из детсада.
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Мужчина набросился с кулаками на женщину, также пострадала и директор учреждения. Досталось и полицейским, которые задержали его и доставили на освидетельствование. В итоге в отношении агрессора возбуждено два уголовных дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
В следственном управлении уточнили, что мужчина не живёт со своим ребёнком, но иногда забирал его из детсада.
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Анастасия Чубина