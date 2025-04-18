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В Приморье мужчина избил воспитательницу и директора детсада

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Приморье, в посёлке Славянка, пьяный мужчина избил воспитательницу и директора детского сада, когда пришёл за ребёнком.
Как сообщает НТВ, воспитательница заметила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и отказалась ему отдавать воспитанника. Это и стало причиной конфликта.

Мужчина набросился с кулаками на женщину, также пострадала и директор учреждения. Досталось и полицейским, которые задержали его и доставили на освидетельствование. В итоге в отношении агрессора возбуждено два уголовных дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

В следственном управлении уточнили, что мужчина не живёт со своим ребёнком, но иногда забирал его из детсада.

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#приморский край
#уголовное дело
Жительница Крыма стала фигуранткой уголовного дела за призывы «искоренить русских»
На крымчанку завели уголовное дело за призывы искоренять русский язык и русских
18 апреля 2025, 13:30

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

В отношении жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. В одном из украинских чатов антироссийской направленности она призывала повсеместно искоренять русский язык, как и самих носителей этого языка.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. Противоправные действия крымчанки выявили во время планового мониторинга социальных сетей и мессенджеров сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет», — указано в сообщении ведомства.

Санкция по части 2 статьи 280 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

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#наказание
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В Москве росгвардейцы задержали мужчину за хулиганство в ресторане
18 апреля 2025, 13:12

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

В Центральном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, который приставал к девушке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Столичные росгвардейцы получили сигнал «Тревога» из заведения на улице Новый Арбат. Администратор ресторана рассказал о неадекватном поведении одного из гостей. Пьяный мужчина настойчиво делал официантке непристойные предложения и игнорировал замечания.

Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего уроженца Челябинской области. Хулигана доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее столичные росгвардейцы задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ. Им оказался 27-летний уроженец Челябинской области. Мужчина заметно нервничал во время общения с сотрудниками Росгвардии и даже попытался сбежать, выбросив свёртки с неизвестным веществом.

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В Петербурге женщина обнаружила своего девятимесячного ребёнка мёртвым после ухода подруги
SHOT: В Петербурге женщина обнаружила дочь мёртвой, подруги-няни не было
18 апреля 2025, 12:35

Фото: iStock/Moha El-Jaw

В Санкт-Петербурге женщина оставила девятимесячную дочь с подругой и ушла на работу. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что её ребёнок мёртв, а подруга исчезла. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в квартире на улице Савушкина в Приморском районе. Также известно, что её приятельница не в первый раз оставалась с дочкой.

По данным SHOT, женщина вернулась домой около девяти вечера. Её дочка лежала в кроватке и не дышала, подруги в доме не было. Что произошло с ребёнком, выясняется. Внешних признаков насилия (синяков и травм) у девочки не обнаружено.

Позже приятельницу-няню нашли. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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ФСБ: Задержанный в Новороссийске белорус хотел взорвать место сбора военных
18 апреля 2025, 12:22

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Задержанный в Новороссийске гражданин Белоруссии планировал устроить взрыв в месте сбора российских военнослужащих в одном из административных зданий города. Действовал он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом сам задержанный рассказал в ходе допроса, запись которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, как объяснили в силовом ведомстве, мужчина собирал данные о дислокации кораблей Черноморского флота ВМФ РФ и местах расположения воинских частей в Краснодарском крае.

«Я гражданин Беларуси. Был завербован СБУ в декабре 2024 года. Действовал я исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка, — рассказал задержанный на допросе. — Мне были поставлены две задачи — наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в городе Новороссийске с применением СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.)».

По его словам, куратор объяснил ему, что задание является частью плана украинских спецслужб, направленного на дальнейшую эскалацию конфликта и срыв мирных переговоров между Россией, США и Украиной. Диверсанта и шпиона задержали, когда он уже забрал из тайника 2,5 килограмма взрывчатки и готовился заложить СВУ.

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#мужчина
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#запись
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Подросток оказался в больнице после репетиции последнего звонка
Shot: В Москве школьник попал в больницу после репетиции последнего звонка
18 апреля 2025, 12:01

Фото: iStock/ sudok1

В Москве 17-летний юноша попал в больницу после репетиции последнего звонка, сообщил Teлеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что ученик девятого класса накануне вечером вместе с одноклассниками пришел на репетицию праздника. Педагоги увидели, что их 17-летий ученик странно себя ведет. Потом они приняли решение отвести парня в кабинет директора.

Там юноша вдруг потерял сознание. Его экстренно отвезли в Филатовскую больницу, где выяснили, что девятиклассник употребил спиртное перед началом репетиции — у него диагностировали отравление этанолом.

В самом учебном учреждении провели проверку. Отмечалось, что пострадавший ученик остается под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что сразу шестеро учеников потеряли сознание в одной из калининградских школ.

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