В Краснодаре 11-летний подросток сбежал из дома в одной кофте
В Краснодаре полицейские и волонтеры развернули поиски 11-летнего школьника, который вечером ушел из дома в одной кофте. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По информации издания, это не первый случай, когда школьник самовольно уходит из дома. Семья рассказала, что мальчик испытывает сложности в коммуникации: ему тяжело выстраивать контакт с людьми, он быстро замыкается и остро реагирует на стрессовые ситуации. Именно поэтому раньше он уже пытался покинуть дом без предупреждения.
Родственники подчеркивают, что конфликтов в семье нет, а текущие трудности связаны прежде всего с учебой. Из-за проблем в школе ребенок может переживать сильное эмоциональное напряжение.
