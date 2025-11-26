Достижения.рф

В Краснодаре 11-летний подросток сбежал из дома в одной кофте

Фото: iStock/Chalabala

В Краснодаре полицейские и волонтеры развернули поиски 11-летнего школьника, который вечером ушел из дома в одной кофте. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.



По информации издания, это не первый случай, когда школьник самовольно уходит из дома. Семья рассказала, что мальчик испытывает сложности в коммуникации: ему тяжело выстраивать контакт с людьми, он быстро замыкается и остро реагирует на стрессовые ситуации. Именно поэтому раньше он уже пытался покинуть дом без предупреждения.

Родственники подчеркивают, что конфликтов в семье нет, а текущие трудности связаны прежде всего с учебой. Из-за проблем в школе ребенок может переживать сильное эмоциональное напряжение.

Иван Мусатов

