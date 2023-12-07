В Краснодаре 12-летняя девочка выпала из окна школы из-за стресса

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12-летняя ученица выпала из окна второго этажа краснодарской школы №101.
Telegram-канал Kub Mash пишет, что за несколько минут до начала урока девочка общалась с классной руководительницей. Школьницу госпитализировали.
Сообщается, что школьница ходила к психологу и принимала лекарства из-за сильного стресса, возникшего после смерти отца. Семья переехала из Крыма. Девочка общительная и учится хорошо. Других подробностей не сообщается.
Ранее в уфимской 105-й гимназии прорвало трубы. Кипятком оказался залит класс, в котором находились ученики, пишет Telegram-канале «Моя Уфа». ЧП случилось днём 7 декабря. На кадрах ролика видно, как дети пытаются закрыться учебниками, а потом выбегают из кабинета. По словам школьников, это происходит не в первый раз.
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Сообщается, что школьница ходила к психологу и принимала лекарства из-за сильного стресса, возникшего после смерти отца. Семья переехала из Крыма. Девочка общительная и учится хорошо. Других подробностей не сообщается.
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Мария Фирсова