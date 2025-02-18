Таинственное исчезновение детей в Твери: насильник или продажа на органы? На шоу «Малахов» нашли новую зацепку в деле

Ольга Симонова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
С конца 90-х годов в Тверской области наблюдается серия загадочных исчезновений несовершеннолетних. Первой жертвой в 1999 году стала восьмилетняя Наташа Алёшина, которая бесследно пропала. Спустя ровно год исчезла 14-летняя Ольга Махьянова. В последующие годы аналогичные случаи продолжали происходить, однако так и остались нераскрытыми.
Родные пропавших до сих пор надеются, что их дети живы, и новые улики могут пролить свет на таинственные события, произошедшие 25 лет назад. Какие версии рассматривают следователи и могут ли эти исчезновения быть связаны между собой, расскажет «Радио 1».
В студию программы «Малахов» пришли близкие пропавших в Тверской области девочек. Несмотря на то, что прошло уже несколько десятков лет с момента их исчезновения, родственники уверены, их пропавшие родные живы. Ольга Симонова рассказала, что ее пропавшая младшая сестра Инна воспитывалась в интернате.
На вопрос о том, допрашивали ли ту самую женщину, Симонова ответила, что все возможные версии были отработаны и все фигуранты дела давали объяснения. Однако сами поиски девочки на месте пропажи начались лишь спустя четыре месяца. Представитель правоохранительных органов, который в 2013 году занимался расследованием дела о пропаже школьницы сообщил, что были рассмотрены несколько версий случившегося.
Также выяснилось, что в тот злополучный день Инну с подругой подвозил местный мужчина. Несмотря на то, что его причастность тогда установить не удалось, у следователя осталось подозрение, что он может знать, где находится девочка. Журналисты отправились в Тверскую область, чтобы разыскать того самого мужчину. Им оказался некий Михаил, который работает на местной пилораме.
Соседи рассказали, что мужчина проживает с матерью. Ранее он был судим за преступление, связанное с изнасилованием. Сам Михаил общаться на камеру отказался и заявил, что не имеет отношения к пропаже девочки. Несмотря на неохотное общение, журналистам удалось выяснить важную деталь. В день пропажи Инны ее подвозили двое: Михаил и его напарник. Работник взял у нее номер телефона и был последним, кто говорил с ней по телефону.
В это момент редакторам программы поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что в маньяка она не верит, но сообщила, что ранее были известны случаи, когда местные олигархи «воровали девчонок, развлекались и прятали их».
Следующей гостей студии стала Мария Федан – подруга пропавшей в 1999 году Наташи Алешиной. Тогда 8-летняя девочка вышла из подъезда и пошла в сквер, встретила одноклассников. Они вместе играли, воспитатель ее видела. Затем группа пошла в школу, Наташа дошла до клуба и сказала, что пойдет обратно. Больше никто ее не видел. Это был первый раз, когда мама отпустила 8-летнюю Наташу гулять одну.
В студию программы вновь поступил звонок. Аноним заявил, что Наташу Алешинку могли похитить, чтобы отомстить матери.
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Как исчезают дети под Тверью
В студию программы «Малахов» пришли близкие пропавших в Тверской области девочек. Несмотря на то, что прошло уже несколько десятков лет с момента их исчезновения, родственники уверены, их пропавшие родные живы. Ольга Симонова рассказала, что ее пропавшая младшая сестра Инна воспитывалась в интернате.
«Мы жили плохо, у нас была неблагополучная семья. Инна пропала в июле 2013 года. Все мы знаем лишь со слов женщины, которая ее потеряла. Около 8 утра она ушла с ней в лес. Инна ночевала у нее», — сообщила гостья программы.
Инна (Фото: кадр из программы «Малахов»)
На вопрос о том, допрашивали ли ту самую женщину, Симонова ответила, что все возможные версии были отработаны и все фигуранты дела давали объяснения. Однако сами поиски девочки на месте пропажи начались лишь спустя четыре месяца. Представитель правоохранительных органов, который в 2013 году занимался расследованием дела о пропаже школьницы сообщил, что были рассмотрены несколько версий случившегося.
«Версия была, что Инна потерялась в лесу или родственники совершили преступление. Были обыски, полиграф, допросы. В итоге и версий не осталось и девочки нет».
Причастность местных жителей
Также выяснилось, что в тот злополучный день Инну с подругой подвозил местный мужчина. Несмотря на то, что его причастность тогда установить не удалось, у следователя осталось подозрение, что он может знать, где находится девочка. Журналисты отправились в Тверскую область, чтобы разыскать того самого мужчину. Им оказался некий Михаил, который работает на местной пилораме.
Соседи рассказали, что мужчина проживает с матерью. Ранее он был судим за преступление, связанное с изнасилованием. Сам Михаил общаться на камеру отказался и заявил, что не имеет отношения к пропаже девочки. Несмотря на неохотное общение, журналистам удалось выяснить важную деталь. В день пропажи Инны ее подвозили двое: Михаил и его напарник. Работник взял у нее номер телефона и был последним, кто говорил с ней по телефону.
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В это момент редакторам программы поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что в маньяка она не верит, но сообщила, что ранее были известны случаи, когда местные олигархи «воровали девчонок, развлекались и прятали их».
Пропажа 8-летней Наташи
Следующей гостей студии стала Мария Федан – подруга пропавшей в 1999 году Наташи Алешиной. Тогда 8-летняя девочка вышла из подъезда и пошла в сквер, встретила одноклассников. Они вместе играли, воспитатель ее видела. Затем группа пошла в школу, Наташа дошла до клуба и сказала, что пойдет обратно. Больше никто ее не видел. Это был первый раз, когда мама отпустила 8-летнюю Наташу гулять одну.
Наташа Алёшина (Фото: кадр из программы «Малахов»)
В студию программы вновь поступил звонок. Аноним заявил, что Наташу Алешинку могли похитить, чтобы отомстить матери.
«Мать может знать, кто это сделал. Она, возможно, надеется на то, что дочь жива и находится за границей», — сообщил источник.Он также подтвердил, что в Твери существовало американское агентство, которое продавало детей для усыновления за рубеж.
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Анастасия Хохлова