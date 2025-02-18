Таинственное исчезновение детей в Твери: насильник или продажа на органы? На шоу «Малахов» нашли новую зацепку в деле

С конца 90-х годов в Тверской области наблюдается серия загадочных исчезновений несовершеннолетних. Первой жертвой в 1999 году стала восьмилетняя Наташа Алёшина, которая бесследно пропала. Спустя ровно год исчезла 14-летняя Ольга Махьянова. В последующие годы аналогичные случаи продолжали происходить, однако так и остались нераскрытыми.