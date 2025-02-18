Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Таинственное исчезновение детей в Твери: насильник или продажа на органы? На шоу «Малахов» нашли новую зацепку в деле

Таинственное исчезновение детей в Твери: насильник или продажа на органы? На шоу «Малахов» нашли новую зацепку в деле

Ольга Симонова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Ольга Симонова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

С конца 90-х годов в Тверской области наблюдается серия загадочных исчезновений несовершеннолетних. Первой жертвой в 1999 году стала восьмилетняя Наташа Алёшина, которая бесследно пропала. Спустя ровно год исчезла 14-летняя Ольга Махьянова. В последующие годы аналогичные случаи продолжали происходить, однако так и остались нераскрытыми.
Родные пропавших до сих пор надеются, что их дети живы, и новые улики могут пролить свет на таинственные события, произошедшие 25 лет назад. Какие версии рассматривают следователи и могут ли эти исчезновения быть связаны между собой, расскажет «Радио 1».

Как исчезают дети под Тверью



В студию программы «Малахов» пришли близкие пропавших в Тверской области девочек. Несмотря на то, что прошло уже несколько десятков лет с момента их исчезновения, родственники уверены, их пропавшие родные живы. Ольга Симонова рассказала, что ее пропавшая младшая сестра Инна воспитывалась в интернате.

«Мы жили плохо, у нас была неблагополучная семья. Инна пропала в июле 2013 года. Все мы знаем лишь со слов женщины, которая ее потеряла. Около 8 утра она ушла с ней в лес. Инна ночевала у нее», — сообщила гостья программы.

Инна (Фото: кадр из программы «Малахов»)

На вопрос о том, допрашивали ли ту самую женщину, Симонова ответила, что все возможные версии были отработаны и все фигуранты дела давали объяснения. Однако сами поиски девочки на месте пропажи начались лишь спустя четыре месяца. Представитель правоохранительных органов, который в 2013 году занимался расследованием дела о пропаже школьницы сообщил, что были рассмотрены несколько версий случившегося.

«Версия была, что Инна потерялась в лесу или родственники совершили преступление. Были обыски, полиграф, допросы. В итоге и версий не осталось и девочки нет».

Причастность местных жителей


Также выяснилось, что в тот злополучный день Инну с подругой подвозил местный мужчина. Несмотря на то, что его причастность тогда установить не удалось, у следователя осталось подозрение, что он может знать, где находится девочка. Журналисты отправились в Тверскую область, чтобы разыскать того самого мужчину. Им оказался некий Михаил, который работает на местной пилораме.

Соседи рассказали, что мужчина проживает с матерью. Ранее он был судим за преступление, связанное с изнасилованием. Сам Михаил общаться на камеру отказался и заявил, что не имеет отношения к пропаже девочки. Несмотря на неохотное общение, журналистам удалось выяснить важную деталь. В день пропажи Инны ее подвозили двое: Михаил и его напарник. Работник взял у нее номер телефона и был последним, кто говорил с ней по телефону.

Проституция и брак с 16-летней: на шоу «Мужское/Женское» вскрылась подноготная семьи из Ростова, устроившей борьбу за дочь-инвалида
Проституция и брак с 16-летней: на шоу «Мужское/Женское» вскрылась подноготная семьи из Ростова, устроившей борьбу за дочь-инвалида

В это момент редакторам программы поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что в маньяка она не верит, но сообщила, что ранее были известны случаи, когда местные олигархи «воровали девчонок, развлекались и прятали их».

Пропажа 8-летней Наташи


Следующей гостей студии стала Мария Федан – подруга пропавшей в 1999 году Наташи Алешиной. Тогда 8-летняя девочка вышла из подъезда и пошла в сквер, встретила одноклассников. Они вместе играли, воспитатель ее видела. Затем группа пошла в школу, Наташа дошла до клуба и сказала, что пойдет обратно. Больше никто ее не видел. Это был первый раз, когда мама отпустила 8-летнюю Наташу гулять одну.

Наташа Алёшина (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В студию программы вновь поступил звонок. Аноним заявил, что Наташу Алешинку могли похитить, чтобы отомстить матери.

«Мать может знать, кто это сделал. Она, возможно, надеется на то, что дочь жива и находится за границей», — сообщил источник.
Он также подтвердил, что в Твери существовало американское агентство, которое продавало детей для усыновления за рубеж.

Читайте также:

Сначала их перепутали, а потом отец назвал дочь в честь любовницы: на шоу «Малахов» раскрыта тайна подмены детей в роддоме Краснодара

Изменяла пока он был на СВО, а теперь требует деньги? Тайны многодетной матери на шоу «Мужское/Женское», шокирующий результат ДНК

Встреча спустя 40 лет: тайная семья Галины Беляевой появилась на шоу «Малахов», какими оказались родственники звезды советского кино
#преступление
#лес
#журналисты
#поиски
#мать
#фото
#воспитатель
#женщины
#соседи
#отец
#шоу
#мужчина
#отношения
#девочка
#статьи
.
Подозреваемую в вымогательстве 5 млн руб. задержали полицейские в Москве
20 февраля 2025, 11:52

Фото: istockphoto/???? ??????

Подозреваемую в вымогательстве на сумму в пять миллионов рублей задержали столичные полицейские при поддержке Росгвардии. Уточняется, что речь идет о 31-летней петербурженке.
«По предварительным данным, ранее знакомая с потерпевшим злоумышленница требовала от него более 5 миллионов рублей, угрожая распространением в интернете сведений, порочащих его честь и достоинство. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что девушку задержали на встрече с потерпевшим в ресторане, когда она получила муляж в виде денег. Сейчас следователи разбираются в деталях. Открыто уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее стало известно о задержании жителя Белоруссии при попытке провоза наркотиков в Россию.

Читайте также:

Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали

Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда

Столичные росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков
#мир
#россия
#москва
#мвд
#росгвардия
#новости
#вымогательство
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали
20 февраля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области, передает 112. Уточняется, что они живы, инцидент произошел в районе населенного пункта Новоликеево в Кстовском округе.
Пилот лично вызвал экстренные службы, рассказав о случившемся. Судно загорелось после крушения. Известно, что речь идет о легкомоторнике RV-7.

Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали гражданина Белоруссии с крупной партией наркотиков. Уточнялось, что мужчина пытался провести их в кабине фуры. Речь идет о 140 килограммах гашиша, что квалифицируется, как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, проведена соответствующая экспертиза. Теперь мужчине грозит пожизненный срок.

Читайте также:

Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда

Reuters: за последний месяц в Средиземном море повредили взрывами три танкера

53-летняя помощница учителя совратила школьника и занялась с ним сексом в классе
#мир
#россия
#самолёты
#крушение
#нижний новгород
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Таможенники задержали жителя Белоруссии, пытавшегося провести в РФ 140 кг гашиша
20 февраля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Dzurag

Таможенники задержали жителя Белоруссии при попытке провезти в Россию 140 килограммов гашиша. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
По информации журналистов, злоумышленник вез запрещенные вещества в кабине фуры. Они были спрятаны в тайнике, где спальное место.

При досмотре сотрудники нашли тайник с брикетами, где было темно-коричневое вещество со специфическим запахом. Эксперты установили, что мужчина вез гашиш.

Открыто уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурант может получить высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Шри-Ланке погибла россиянка, пытаясь сделать селфи.

Читайте также:

Дагестанские чиновники расстреляли четырех подрядчиков-строителей школы

В Москве два мужчины напали на инспекторов ДПС, один из виновников скрылся

МЧС: Локализовали пожар в здании Института вычислительной техники
#мир
#россия
#белоруссия
#наркотики
#полиция
#таможня
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда
20 февраля 2025, 09:52

Фото: iStock/DarthArt

Туристка из России погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения всемирно известного туристического поезда, пишет Shot.
Согласно сообщению, 53-летняя Ольга Перминова специально отправилась на остров, потому что мечтала прокатиться по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля россиянка добралась до станции Бадулла, где села в поезд, следующий до Коломбо Форт.

Когда поезд уже приближался к городу Элла, где находится знаменитый 9-арочный мост, женщина высунулась из вагона и начала делать селфи. Туристка не заметила камень и об него на полной скорости, после чего вывалилась из поезда.

Россиянку оперативно отвезли в больницу, однако врачи спасти ее не смогли. Женщина скончалась.

Читайте также:

На Мальдивах акула едва не откусила руку российской туристке по вине гида

Туристка из Канады в Мексике погибла на пляже на глазах у матери

Российскую туристку нашли спустя 10 дней после её пропажи в Турции
#акула
#мост
#врачи
#поезд
#поезда
#женщина
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дагестанские чиновники расстреляли четырех подрядчиков-строителей школы
20 февраля 2025, 04:45

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Дагестане двое чиновников, Алибулат Магомедов и Сайпулакади Магомедов, устроили стрельбу во время конфликта с подрядчиками, которые занимались строительством школы в селе Хурик.
Инцидент произошел 14 февраля, а через три дня подозреваемые сами явились в полицию. Уточняется, что напавшие на работников заранее вооружились огнестрельным оружием.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что четверо строителей получили множественные огнестрельные и травматические ранения и были доставлены в больницу. Часть выстрелов пришлась в жизненно важные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших был задержан на месте, второй скрылся. На данный момент ведутся его поиски.

Читайте также:

Reuters: за последний месяц в Средиземном море повредили взрывами три танкера

МЧС: Локализовали пожар в здании Института вычислительной техники

Блогер Печерская с идеями «50 тысяч у мужчины — уровень для дур, минимум 300» появилась в новом выпуске «Пусть Говорят»
#дело
#школы
#уголовное дело
#следователи
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате