Вывозной рекс из Дубая не смог приземлиться в Краснодаре из-за угрозы атаки БПЛА

05 марта 2026, 13:07

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Вывозной рейс из Дубая не смог приземлиться в Краснодаре из-за угрозы беспилотников. Самолёту пришлось изменить маршрут и совершить посадку в другом городе, сообщили пассажиры рейса SU769.





Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», на борту находилось около 150 россиян, которых вывозили из ОАЭ после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Самолёт выполнял маршрут Дубай — Анталья — Краснодар. Спустя примерно пять часов полёта лайнер приземлился в Турции для дозаправки.



После вылета из Антальи стало известно, что аэропорт Краснодара закрыт из-за угрозы БПЛА. Самолёт направили в Минеральные Воды, однако перед посадкой он около часа кружил над морем. В итоге экипаж принял решение изменить маршрут, и около 20:30 по московскому времени борт приземлился в Нальчике.



Пассажиры рассказали, что во время ожидания посадки бортпроводники старались успокоить детей на борту. По их словам, стюардессы развлекали маленьких пассажиров и рассказывали им о своей работе.





«Стюардессы развлекали детей как могли — рассказывали про профессию бортпроводника. Но на посадке люди были счастливы оказаться на родной земле, и не важно где», — рассказали туристы.