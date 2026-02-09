В Краснодаре и. о. директора школы заказал нападение на сотрудника ФСБ
Исполняющего обязанности директора одной из школ Краснодара обвинили в организации подготовки нападения на сотрудника ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в январе этого года 32-летний мужчина вступил в личный конфликт с правоохранителем, который проводил в отношении него оперативные мероприятия. Желая отомстить, но опасаясь ответственности, злоумышленник через знакомого нашел исполнителя, предложив 85 тысяч рублей.
Все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранителей. Когда заказчику показали видеозапись с якобы избитым силовиком и сообщили, что задание выполнено, его задержали в момент передачи денег.
Суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, ведут сбор и закрепление доказательной базы.
