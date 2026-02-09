В Хабаровском крае сошли с рельсов 10 вагонов с углем
В Хабаровском крае десять вагонов с углем сошли с рельсов, восемь из них опрокинулись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошел на перегоне между станциями Высогорная и Советская Гавань. Другие подробности пока неизвестны.
В конце января в регионе уже происходил подобный случай. Тогда с рельсов сошел грузовой поезд. Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала кадры, на которых можно увидеть разбросанный уголь и перевернутые вагоны.
Кроме того, несколько дней назад на станции Кочетовка-2 под Мичуринском сошел с рельсов поезд с топливом. Сразу несколько цистерн взорвались. Пострадал только машинист — он получил ожоги, когда пытался потушить пожар.
