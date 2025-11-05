В Краснодаре ветерану ВОВ с четвёртой стадией рака отказали в госпитализации
В Краснодаре 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Владимиру, страдающему онкологическим заболеванием в терминальной стадии, уже неделю не могут оказать необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Осторожно Media со ссылкой на внучку мужчины Наталью.
По её словам, у ветерана диагностирована диффузная В-крупноклеточная лимфома, перешедшая в четвёртую стадию. Мужчина не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе — на ногах у него глубокие воспаления и гнойные раны.
Семья неоднократно обращалась в медицинские учреждения Краснодара, однако госпитализацию Владимиру отклоняли. В краевом онкодиспансере заявили, что лечение уже нецелесообразно, и рекомендовали наблюдаться «по месту жительства».
Родные также пытались добиться помещения ветерана в городской хоспис, где подтвердили, что он подходит под категорию паллиативных пациентов. Однако приезд выездной службы неоднократно откладывался.
Накануне мужчина получил направление на госпитализацию в хирургическое отделение краевой больницы скорой помощи, но родственники опасаются, что ее снова отклонят. Семья требует, чтобы Владимиру предоставили медицинский уход, закрепили врача-терапевта и оформили паллиативное лечение.
