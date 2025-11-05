В Краснодаре ветерану ВОВ с четвёртой стадией рака отказали в госпитализации

05 ноября 2025, 15:38

Фото: iStock/gorodenkoff

В Краснодаре 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Владимиру, страдающему онкологическим заболеванием в терминальной стадии, уже неделю не могут оказать необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Осторожно Media со ссылкой на внучку мужчины Наталью.