Жительница Верхней Пышмы отсудила «пропавшие» в банкомате 200 тысяч рублей
Свердловский областной суд обязал банк выплатить жительнице Верхней Пышмы Ольге 307 500 рублей после инцидента с исчезновением 200 тысяч рублей при пополнении счёта через банкомат. Об этом сообщает «КП – Екатеринбург».
Как установил суд, в марте 2024 года женщина попыталась внести крупную сумму наличных через банкомат в отделении банка. Однако 200 тысяч рублей, которые она внесла, «пропали» – сумма не была зачислена на её счёт.
Представитель банка в суде заявил, что при инкассации не было зафиксировано сбоев или замятий купюр, а деньги вне кассет обнаружены не были.
В итоге Свердловский областной суд взыскал с банка в пользу истицы 200 тысяч рублей основного долга, а также пять тысяч рублей компенсации морального вреда и 102 500 рублей штрафа.
