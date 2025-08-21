Жительница Верхней Пышмы отсудила «пропавшие» в банкомате 200 тысяч рублей

21 августа 2025, 12:55

Фото: iStock/Lari Bat

Свердловский областной суд обязал банк выплатить жительнице Верхней Пышмы Ольге 307 500 рублей после инцидента с исчезновением 200 тысяч рублей при пополнении счёта через банкомат. Об этом сообщает «КП – Екатеринбург».