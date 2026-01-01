В Амстердаме вспыхнул пожар в церкви с почти 150-летней историей

01 января 2026, 07:33

В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Церковь с почти 150-летней историей загорелась в новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама. Об этом пишет газета NL Times.