В Амстердаме вспыхнул пожар в церкви с почти 150-летней историей
Церковь с почти 150-летней историей загорелась в новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама. Об этом пишет газета NL Times.
Пожар вспыхнул вскоре после полуночи, и уже к утру башня церкви Вонделкерк обрушилась. Жителей близлежащих домов эвакуировали. По словам представителя экстренных служб, искры и тлеющие угли разлетаются в направлении центра города.
Церковь Вонделкерк, возведённая в 1872 году, более ста лет служила католическим храмом. В последнее время её использовали для проведения различных торжественных мероприятий.
