Стало известно о первых пострадавших от фейерверков в 2026 году

01 января 2026, 02:25

Минимум шестеро россиян пострадали от фейерверков с начала года

Фото: iStock/maxim4e4ek

Появились первые пострадавшие от фейерверков и петард в 2026 году. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ.