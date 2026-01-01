Стало известно о первых пострадавших от фейерверков в 2026 году
Появились первые пострадавшие от фейерверков и петард в 2026 году. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ.
В Подмосковье люди поступили в медучреждения с ожогами глаз, кисти, переносицы. У одного из раненых после взрыва пиротехнического средства началось кровотечение, а другому – разорвало руку. В общей сложности телеканал насчитал шесть пострадавших.
Напомним, что москвичам и жителям области грозит штраф или административный арест за неаккуратное использование фейерверков. При наступлении тяжких последствий возможно привлечение к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы, предупредили полицейские.
Читайте также: