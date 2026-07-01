В Краснодаре незнакомец спросил дорогу у девушки и стал мастурбировать при ней

01 июля 2026, 20:09

В Краснодаре мужчина обнажился и мастурбировал перед прохожей у школы и детсада

Фото: Istock/Irina Shatilova

На улице в Краснодаре мужчина совершил развратные действия перед женщиной. Подробности приводит Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».