В Краснодаре незнакомец спросил дорогу у девушки и стал мастурбировать при ней
На улице в Краснодаре мужчина совершил развратные действия перед женщиной. Подробности приводит Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
Местный житель подошёл к случайной прохожей и попросил у неё помощи с маршрутом. Мужчина спросил девушку, как доехать до улицы Коммунаров.
В тот момент, когда она открыла карту на своём телефоне, чтобы проложить маршрут, незнакомец неожиданно обнажился и начал совершать действия сексуального характера — при этом он снимал всё происходящее на камеру собственного смартфона.
Ситуация не переросла в опасную благодаря тому, что поблизости находились другие люди — они увидели происходящее и вмешались. Гражданка не пострадала. Особое внимание привлекло место происшествия: всё это случилось в непосредственной близости от детского сада и школы, где в тот момент могли находиться несовершеннолетние.
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