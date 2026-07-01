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В Краснодаре незнакомец спросил дорогу у девушки и стал мастурбировать при ней

В Краснодаре мужчина обнажился и мастурбировал перед прохожей у школы и детсада
Фото: Istock/Irina Shatilova

На улице в Краснодаре мужчина совершил развратные действия перед женщиной. Подробности приводит Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».



Местный житель подошёл к случайной прохожей и попросил у неё помощи с маршрутом. Мужчина спросил девушку, как доехать до улицы Коммунаров.

В тот момент, когда она открыла карту на своём телефоне, чтобы проложить маршрут, незнакомец неожиданно обнажился и начал совершать действия сексуального характера — при этом он снимал всё происходящее на камеру собственного смартфона.

Ситуация не переросла в опасную благодаря тому, что поблизости находились другие люди — они увидели происходящее и вмешались. Гражданка не пострадала. Особое внимание привлекло место происшествия: всё это случилось в непосредственной близости от детского сада и школы, где в тот момент могли находиться несовершеннолетние.

Ольга Щелокова

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