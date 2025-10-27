«Творят, что хотят»: толпа детей избила сверстника в российском городе
Толпа школьников избила сверстника на парковке в Кондопоге
В Карелии толпа детей окружила сверстника и избила его. Соответствующий пост появился на стене сообщества «Подслушано в Кондопоге» во «ВКонтакте».
Все произошло 24 октября на парковке недалеко от дома №2 на бульваре Юности. По словам свидетельницы, несколько школьников набросились на мальчика и били его до тех пор, пока им не помешала неравнодушная прохожая. Она смогла спасти ребенка от обидчиков.
«Матерятся, творят, что хотят! Тот, что в светлой шапке, спокойно курит на парковке около машин!» — говорится в публикации.Еще одна местная жительница сняла на видео, как девочка кинула в мальчика кирпич. Пока неизвестно, знают ли об этой ситуации в полиции.