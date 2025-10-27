«Творят, что хотят»: толпа детей избила сверстника в российском городе

27 октября 2025, 15:22

Толпа школьников избила сверстника на парковке в Кондопоге

Фото: Медиасток.рф

В Карелии толпа детей окружила сверстника и избила его. Соответствующий пост появился на стене сообщества «Подслушано в Кондопоге» во «ВКонтакте».





Все произошло 24 октября на парковке недалеко от дома №2 на бульваре Юности. По словам свидетельницы, несколько школьников набросились на мальчика и били его до тех пор, пока им не помешала неравнодушная прохожая. Она смогла спасти ребенка от обидчиков.

«Матерятся, творят, что хотят! Тот, что в светлой шапке, спокойно курит на парковке около машин!» — говорится в публикации.