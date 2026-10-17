В Краснодаре подростка нашли мёртвым вместе с возлюбленной после убийства матери
В Волгоградской области подростки пропали после смерти матери одного из них, а позже обоих нашли мёртвыми в Краснодаре. Об этом сообщает 93.ru.
По информации издания, местный житель забил тревогу после того, как его супруга перестала отвечать на звонки — это продолжалось несколько дней. Вскоре выяснилось, что она умерла. Помимо этого, оказалось, что пропал её 17-летний сын вместе со своей девушкой.
Молодого человека заподозрили в расправе над матерью и объявили в розыск. Спустя некоторое время парня вместе с 16-летней возлюбленной обнаружили около заброшенного 12-этажного здания в Краснодаре. Оба подростка не подавали признаков жизни. Мать погибшей девушки подтвердила информацию о том, что её дочь нашли мёртвой рядом со школьником.
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