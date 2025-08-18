Мать рассказала о переменах в дочери после изнасилования в пермской деревне

18 августа 2025, 16:46

Пострадавшая от нападения педофила девочка в пермской деревне стала замкнутой

Фото: Istock/Serghei Turcanu

Мать 7-летней девочки, пострадавшей от нападения педофила в деревне Заречная Пермского округа, рассказала о состоянии ребёнка. Слова женщины приводит 59.RU.





8 августа девочка гуляла с братом и другом, когда к детям подошел незнакомец. Он схватил ребёнка за руку и увёл. А позже изнасиловал несовершеннолетнюю. По словам матери пострадавшей девочки, после жуткого нападения её дочь всячески избегает разговоров о произошедшем.

«Она стала замкнутой. Со мной о случившемся не говорит. Обо всём я узнала от бабушки друга моей дочери. Сейчас переживаю, что впереди школа, а до неё пешком надо идти четыре километра от дома», — рассказала пермячка.