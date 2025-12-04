В Краснодаре приезжий украл кассовый аппарат в магазине и потратил деньги на алкоголь

04 декабря 2025, 16:28

В Краснодаре мужчина украл кассовый аппарат с 46 тыс. рублей

Фото: Istock / pixinoo

В Краснодаре произошёл необычный случай кражи: из магазина на улице Уральской был похищен кассовый аппарат вместе с денежными средствами на сумму 46 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».