В Краснодаре приезжий украл кассовый аппарат в магазине и потратил деньги на алкоголь
В Краснодаре произошёл необычный случай кражи: из магазина на улице Уральской был похищен кассовый аппарат вместе с денежными средствами на сумму 46 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Карасунского отдела полиции от индивидуального предпринимателя, владеющего торговой точкой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 24-летний ранее не судимый житель Ростова-на-Дону. Молодой человек признался в содеянном. По его словам, вечером он прогуливался по Краснодара, увидел закрытый табачный ларёк и решил проникнуть внутрь, отжав входную дверь.
После кражи злоумышленник потратил деньги на покупку алкогольных напитков, а сам кассовый аппарат выбросил.
Пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару уточнила, что уголовное дело возбуждено, а расследование продолжается.
