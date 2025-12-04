«Тактичные способы»: Пенсионерка ударила гостя ножом в грудь за отказ уходить
В Саратовской области 62-летняя жительница нанесла ножевое ранение 31-летнему гостю после его отказа уйти. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Конфликт произошёл в квартире в Балаково, где женщина и мужчина употребляли алкоголь. В ходе возникшей ссоры хозяйка квартиры ударила гостя ножом в область груди. Медики доставили пострадавшего в больницу.
Полиция задержала подозреваемую. По её словам, она прямо попросила мужчину уйти после того, как исчерпала все вежливые способы попросить его об этом. Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). За это преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
Ранее в Туле 85-летняя пенсионерка скончалась после секса на свидании с молодым любовником.
Читайте также: