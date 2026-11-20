20 ноября 2026, 00:12

СК проверит инцидент с малышом, сбежавшим без верхней одежды из детсада в Краснодаре

Фото: iStock/Natalya Belobritskaya

В Краснодаре начали проверку после сообщений о том, что малолетний воспитанник частного детского сада оказался на улице один. На нём не было верхней одежды. Об этом сообщили в канале «СУ СКР по Краснодарскому краю» на платформе MAX.





Ранее газета «Известия» опубликовала информацию о том, что малыш самостоятельно покинул территорию частного сада и вышел к проезжей части в одних трусах. Там его заметил прохожий. Он взял несовершеннолетнего на руки и вернул в детский сад. По предварительной версии, случившееся может быть связано с отключением электричества, из-за которого замок на двери помещения разблокировался.



«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства инцидента в детском саду», — подчеркнули в канале «СУ СКР по Краснодарскому краю».