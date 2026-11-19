17 россиянок, задержанных в Анкаре, покинули Турцию
Часть россиянок, задержанных в Анкаре в конце октября, выехала из Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Турции.
Уточняется, что речь идет о 17 гражданках РФ. По сведениям дипмиссии, по состоянию на 19 ноября они уже находились за пределами Турции.
Напомним, что ранее в Анкаре задержали более 30 россиянок в ходе полицейских рейдов по клубам города. Женщин обвинили в нарушении моральных норм и общественного порядка. Гражданки РФ содержались в депортационном центре «Акъюрт», с ними работал турецкий адвокат. В настоящий момент часть россиянок все еще остаётся в этом месте.
Ранее «Радио 1» передавало, что пассажирка самолета, следовавшего из Калининграда в Псков, напала на бортпроводницу. Подробности читайте в нашем материале.
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