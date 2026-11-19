Российский подросток покурил вейп и умер
В городе Белебей 16-летний подросток умер после курения вейпа. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, после использования электронной сигареты юноше стало плохо: он свалился на землю и начал задыхаться. Чиновник отметил, что врачи до последнего боролись за жизнь молодого человека, однако спасти его не смогли.
Кальсенбаев также выложил фото компьютерной томографии подростка, который курил вейп и кальян около года. Снимки предоставил Минздрав региона. По словам чиновника, врачи обнаружили двусторонние изменения легочной ткани.
Ранее сообщалось, что у 16-летнего жителя Кемерова диагностировали обширное поражение обоих легких, связанное с употреблением электронных сигарет.
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