19 ноября 2026, 22:31

В Башкирии 16-летний подросток умер после курения вейпа

Фото: iStock/charinporn thayot

В городе Белебей 16-летний подросток умер после курения вейпа. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».