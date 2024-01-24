В Краснодаре ребёнка с ДЦП высадили из маршрутки посреди трассы

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Водитель маршрутки высадил из автобуса школьника с детским церебральным параличом посреди трассы в Краснодаре. ЧП случилось на Западном обходе, пишет издание «Кубань Информ».
Водитель маршрутки высадил посреди оживленной трассы ученика 8 класса с ограниченными возможностями здоровья. Мальчик не мог перейти дорогу, а с другой стороны проезжей части было заснеженное поле. На помощь школьнику пришла женщина, выгуливающая собаку. Она проводила его до остановки.
Выяснилось, что школьник перепутал маршрутку, сказал об этом водителю и тот высадил мальчика в километре от ближайшей остановки.
Ранее сообщалось, что 14-летняя москвичка забеременела от 63-летнего родственника. «МК» пишет, что ребёнок родится со дня на день. Будущего отца сдала полицейским мама юной будущей матери. ЧП случилось в Новой Москве. Мать девочки сообщила о случившемся школьным учителям, а те обратились с заявлением в полицию.
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Выяснилось, что школьник перепутал маршрутку, сказал об этом водителю и тот высадил мальчика в километре от ближайшей остановки.
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Мария Фирсова