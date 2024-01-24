В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа бабушки

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14-летняя москвичка забеременела от 63-летнего родственника. Ребёнок родится со дня на день, пишет «МК».
Будущего отца сдала полицейским мама юной будущей матери. ЧП случилось в Новой Москве. Мать девочки сообщила о случившемся школьным учителям, а те обратились с заявлением в полицию.
Выяснилось, что семья девочки из Пензенской области. У школьницы есть младшие брат и сестра, мать и бабушка. Семья с 2020 года проживает в московском регионе, в съемной квартире.
Под подозрение в склонении школьницы к половому акту попал муж бабушки. 63-летнего подозреваемого задержали. Началась проверка.
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Выяснилось, что семья девочки из Пензенской области. У школьницы есть младшие брат и сестра, мать и бабушка. Семья с 2020 года проживает в московском регионе, в съемной квартире.
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Мария Фирсова