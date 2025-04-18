Подросток оказался в больнице после репетиции последнего звонка

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В Москве 17-летний юноша попал в больницу после репетиции последнего звонка, сообщил Teлеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что ученик девятого класса накануне вечером вместе с одноклассниками пришел на репетицию праздника. Педагоги увидели, что их 17-летий ученик странно себя ведет. Потом они приняли решение отвести парня в кабинет директора.
Там юноша вдруг потерял сознание. Его экстренно отвезли в Филатовскую больницу, где выяснили, что девятиклассник употребил спиртное перед началом репетиции — у него диагностировали отравление этанолом.
В самом учебном учреждении провели проверку. Отмечалось, что пострадавший ученик остается под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что сразу шестеро учеников потеряли сознание в одной из калининградских школ.
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Там юноша вдруг потерял сознание. Его экстренно отвезли в Филатовскую больницу, где выяснили, что девятиклассник употребил спиртное перед началом репетиции — у него диагностировали отравление этанолом.
В самом учебном учреждении провели проверку. Отмечалось, что пострадавший ученик остается под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что сразу шестеро учеников потеряли сознание в одной из калининградских школ.
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Ольга Енгалычева