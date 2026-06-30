В Новосибирске мужчину отправили в колонию на 18 лет за убийство знакомой и вымогательство
В пресс-службе Новосибирского областного суда сообщили, что жителя региона приговорили к 18 годам колонии по делу об убийстве знакомой и вымогательстве денег у ее матери. Об этом сообщает «Лента.ру».
Суд установил, что мужчина столкнулся с денежными проблемами и решил расправиться с женщиной, перед ней у него оставался долг. Он пришел к ней домой, ранил ножом, а затем начал душить проводом от зарядного устройства.
После нападения осужденный воспользовался телефоном жертвы и потребовал у ее матери 4,5 миллиона рублей. Женщина согласилась передать часть суммы и назначила встречу. На месте силовики задержали вымогателя.
Убийство и вымогательство относятся к категории особо тяжких преступлений, за которые российское законодательство предусматривает длительные сроки лишения свободы. При вынесении приговора суд, как правило, учитывает характер преступления, способ его совершения, последствия для потерпевших, а также данные о личности подсудимого.
Подобные дела нередко рассматриваются с участием большого объема доказательств, включая показания свидетелей, результаты экспертиз и материалы переписки или телефонных переговоров. После оглашения приговора у сторон остается право обжаловать решение суда в установленном законом порядке.
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