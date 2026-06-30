В Новосибирске мужчину отправили в колонию на 18 лет за убийство знакомой и вымогательство

30 июня 2026, 10:33

В Новосибирске суд дал 18 лет колонии мужчине за убийство и вымогательство

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В пресс-службе Новосибирского областного суда сообщили, что жителя региона приговорили к 18 годам колонии по делу об убийстве знакомой и вымогательстве денег у ее матери. Об этом сообщает «Лента.ру».