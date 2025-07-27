В российском регионе мужчина избил девочку и поставил её на колени для извинений

27 июля 2025, 21:21

В Ростовской области мужчина избил девочку-подростка за издевательства над его дочерью

Фото: Istock/AndersSellin

Чрезвычайное происшествие случилось в Тацинской станице Ростовской области. Взрослый мужчина избил девочку-подростка и заставил её встать на колени. Отмечается, что причиной избиения школьницы выступила её ссора с подругой. Об этом сообщает региональное МВД РФ.