В российском регионе мужчина избил девочку и поставил её на колени для извинений
Чрезвычайное происшествие случилось в Тацинской станице Ростовской области. Взрослый мужчина избил девочку-подростка и заставил её встать на колени. Отмечается, что причиной избиения школьницы выступила её ссора с подругой. Об этом сообщает региональное МВД РФ.
Две девушки в возрасте 16 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились. В результате конфликта 17-летняя девушка ударила свою подругу. Потерпевшая рассказала о случившемся своему отцу, который решил лично разобраться с обидчицей.
Мужчина, не стесняясь свидетелей на улице, в грубой форме потребовал у виновницы конфликта извинений, а затем несколько раз ударил школьницу и оттаскал её за руки по земле. После чего, агрессор поставил девушку на колени и продолжил требовать извинений перед его дочерью.
В отношении мужчины составлен протокол по статье «Побои», а 17-летняя потерпевшая привлечена к ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
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