Приставы в Тобольске отправили в зону СВО две конфискованных машины

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii
Две конфискованных машины отправили в зону спецоперации тобольские приставы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что теперь техника послужит благому делу.
«Технику передали сотрудникам Министерства обороны, которые отправили ее на помощь военнослужащим в зону специальной военной операции», — сказано в публикации.
Известно, что один из автомобилей конфисковали за неправомерное вождение. Бывшие владельцы лишились прав за езду в нетрезвом виде. Их наказали обязательными общественно-полезными работами.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили командный пункт Службы безопасности Украины в Киеве. В результате удара уничтожены несколько офицеров.
Читайте также:
Алаудинов: Российские войска каждый день освобождают по населённому пункту
Врио губернатора Смирнов: три человека ранены при атаке БПЛА под Курском
«Все как будто забыли»: Ослепший боец СВО пожаловался на отсутствие выплат
Никита Кротов