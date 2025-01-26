В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов

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В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов. Об этом говорится в Telegram-канале краевого главка МВД.
Работники заведения «Бумбараш» — третьего по счету, куда нагрянул злоумышленник, — задержали поджигателя и передали его правоохранителям. Уточняется, что преступником оказался 19-летний житель Динского района.
По его словам, совершить поджоги его заставили мошенники, которые взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные для совершения преступлений. Расследование данного инцидента продолжается.
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Екатерина Коршунова