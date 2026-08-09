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В Краснодарском крае человек погиб при столкновении моторных лодок

СК: на Кубани при столкновении моторных лодок 7 человек пострадали и один погиб
Фото: iStock/Soumen Hazra

При столкновении моторных лодок семь человек пострадали и еще один погиб. Об этом проинформировали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Согласно данным следствия, в акватории Кирпильского лимана Приморского района Краснодарского края, рядом с базой отдыха «Лимания», произошло столкновение двух моторных лодок. За рулём транспортных средств находились двое 42-летних мужчин.

Один из них пропал без вести, а второй судоводитель и пассажиры — четверо мужчин и две женщины — были госпитализированы. Позднее в воде обнаружили тело пропавшего водителя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

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