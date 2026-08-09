В Краснодарском крае человек погиб при столкновении моторных лодок

09 августа 2026, 18:13

СК: на Кубани при столкновении моторных лодок 7 человек пострадали и один погиб

Фото: iStock/Soumen Hazra

При столкновении моторных лодок семь человек пострадали и еще один погиб. Об этом проинформировали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.