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В Испании более 20 человек пострадали на фестивале фейерверков

Cadena SER: до 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании
Фото: iStock/Motortion

Более 20 человек пострадали на фестивале для любителей фейерверков в Испании. Об этом проинформировала радиостанция Cadena SER.



Инцидент произошел утром в воскресенье, 9 августа, во время запуска фейерверка. Из-за пиротехнической неисправности пострадали до 27 человек на ежегодном фестивале Castell de l'Olla в Альтеа, который проводится уже 40 лет.

Всех пострадавших госпитализировали и оказали им медицинскую помощь. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Индии фейерверк разорвался в руках у молодой матери на дне рождения дочери. Женщина получила тяжёлые ожоги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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