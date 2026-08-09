В Испании более 20 человек пострадали на фестивале фейерверков

09 августа 2026, 15:41

Cadena SER: до 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании

Фото: iStock/Motortion

Более 20 человек пострадали на фестивале для любителей фейерверков в Испании. Об этом проинформировала радиостанция Cadena SER.