Россиянина задержали за нападение с ножом на прохожих в парке
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нападении на прохожих в парке. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления министерства внутренних дел РФ.
Около полудня 8 августа в полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине в парке Сосновка в Выборгском районе. Очевидец заявил, что незнакомец с ножом нападает на прохожих. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место и задержали 60-летнего нарушителя.
По предварительной информации, мужчина был пьян. До прибытия полиции он успел ранить двоих человек: 33-летнего и 20-летнего. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой для дальнейшего лечения.
В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного.
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