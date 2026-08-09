Россиянина задержали за нападение с ножом на прохожих в парке

09 августа 2026, 14:44

МВД РФ: в Петербурге задержали пьяного мужчину, ранившего ножом двух человек

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нападении на прохожих в парке. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления министерства внутренних дел РФ.