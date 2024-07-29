В Серпухове расследуют гибель девочки-подростка при катании на сап-доске

Фото: iStock / Liudmila Chernetska
В Серпухове следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели девочки-подростка во время катания на сапборде. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, 14-летняя девочка плавала по руслу реки Ока в городском округе Серпухов на сап-доске, прикреплённой веревкой к её ноге. В какой-то момент она самостоятельно отсоединила верёвку и, находясь без спасательного жилета, нырнула в реку. Через некоторое время девочка скрылась под водой, а затем утонула», – говорится в сообщении.Установлено, что доску мать несовершеннолетней арендовала у мужчины, который предоставлял прокат оборудования на пляже.
Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших гибель человека.
Следователи и криминалисты осмотрели место ЧП, изъяли сапборд и другое оборудование. Помимо этого, они провели обыск по месту жительства арендатора. Устанавливаются все виновные в гибели ребёнка.
Читайте также:
Подмосковные спасатели помогли рыбакам на лодке с заглохшим мотором
Спасатели помогли семье, застрявшей с испорченной лодкой на водохранилище
Спасатели провели мониторинг несанкционированных пляжей в Подмосковье
Лора Луганская