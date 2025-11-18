Достижения.рф

Стали известны жуткие детали в деле пропавшей в Турции петербурженки

В Турции нашли тело женщины с серьгами пропавшей петербурженки
Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Турции нашли тело неизвестной женщины с серьгами пропавшей петербурженки Ирины Киселёвой. Родственники не понимают, как украшения Ирины оказались на другом человеке. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Киселёва пропала две недели назад на пляже у отеля Royal Atlantis Spa & Resort. Она ушла гулять с незнакомцем и не вернулась. Полиция обнаружила её труп в 170 км от места исчезновения.

Брат опознал серьги Ирины на фотографиях. Однако при опознании тело не совпало с описанием пропавшей. Рост оказался на 9 см меньше, отсутствовал шрам от аппендицита, но были следы неизвестной операции на плече.

Родные задаются вопросом, где сейчас Ирина и как её серьги оказались на другой женщине. Семья ждёт результатов ДНК-экспертизы.

Ранее ярославский боксёр попал в реанимацию после употребления суперострых чипсов Grizzon.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1