Стали известны жуткие детали в деле пропавшей в Турции петербурженки

18 ноября 2025, 16:54

В Турции нашли тело женщины с серьгами пропавшей петербурженки

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Турции нашли тело неизвестной женщины с серьгами пропавшей петербурженки Ирины Киселёвой. Родственники не понимают, как украшения Ирины оказались на другом человеке. Об этом сообщает РЕН ТВ.