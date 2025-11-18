Стали известны жуткие детали в деле пропавшей в Турции петербурженки
В Турции нашли тело неизвестной женщины с серьгами пропавшей петербурженки Ирины Киселёвой. Родственники не понимают, как украшения Ирины оказались на другом человеке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Киселёва пропала две недели назад на пляже у отеля Royal Atlantis Spa & Resort. Она ушла гулять с незнакомцем и не вернулась. Полиция обнаружила её труп в 170 км от места исчезновения.
Брат опознал серьги Ирины на фотографиях. Однако при опознании тело не совпало с описанием пропавшей. Рост оказался на 9 см меньше, отсутствовал шрам от аппендицита, но были следы неизвестной операции на плече.
Родные задаются вопросом, где сейчас Ирина и как её серьги оказались на другой женщине. Семья ждёт результатов ДНК-экспертизы.
