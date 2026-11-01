В Краснодарском крае грузовик снёс крышу легковушки, два человека погибли
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла вечером 1 ноября в Тбилисском районе на автодороге между хутором Неелинским и селом Шереметьевским. Установлено, что 60-летний мужчина управлял грузовиком «Рено» с полуприцепом.
Он не уступил дорогу легковому автомобилю «Деу Матиз», за рулём которого находилась 63-летняя женщина. В результате столкновения автоледи и её 52-летний пассажир скончались до приезда скорой помощи. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства происшествия.
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