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В Краснодарском крае грузовик снёс крышу легковушки, два человека погибли

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.



Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла вечером 1 ноября в Тбилисском районе на автодороге между хутором Неелинским и селом Шереметьевским. Установлено, что 60-летний мужчина управлял грузовиком «Рено» с полуприцепом.

Он не уступил дорогу легковому автомобилю «Деу Матиз», за рулём которого находилась 63-летняя женщина. В результате столкновения автоледи и её 52-летний пассажир скончались до приезда скорой помощи. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

Ольга Щелокова

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