В Сочи мужчина на коне въехал в супермаркет и устроил погром
В Сочи мужчина въехал верхом на коне в супермаркет на Красной Поляне. Как сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи», лошадь снесла несколько витрин.
По словам свидетелей, покупатель спокойно заехал в магазин верхом и объяснил сотрудникам, что не хочет оставлять коня на улице. В торговом зале животное задело стенд, поскользнулось, упало на пол и отказалось подниматься.
Персонал освободил проходы и вызвал помощь, чтобы вывести испуганную лошадь. Сотрудники вытаскивали животное из магазина несколько минут — конь скользил копытами по кафельному полу и не мог встать самостоятельно. О состоянии скакуна не сообщается.
Ранее в Белгородской области жеребец напал на сотрудника конюшни и заразил его опасной инфекцией.
