В Таиланде парашют с парой из Санкт-Петербурга упал в океан с высоты 50 метров

В Таиланде парашют с российскими туристами рухнул в океан с 50-метровой высоты. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл на пляже Пхукета.



Галина и Эмиль из Санкт-Петербурга решили осуществить мечту девушки — заняться парасейлингом на закате. Пара отправилась в полёт втроём вместе с инструктором.

Сначала всё шло нормально, но затем Галина почувствовала резкий рывок троса, привязанного к парашюту. Они начали быстро терять скорость и через несколько секунд упали в воду. Девушка рассказала, что инструктор пытался увести парашют в сторону, чтобы он не накрыл их.

К счастью, этого удалось избежать. Россиянку, которая наглоталась воды и панически боится глубины, вытащили тайцы на гидроцикле. Позже организатор предложил пострадавшим только бесплатный повторный полёт. Причину крушения парашюта туристам не объяснили.

Ольга Щелокова

