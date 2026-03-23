В Таиланде парашют с парой из Санкт-Петербурга упал в океан с высоты 50 метров
В Таиланде парашют с российскими туристами рухнул в океан с 50-метровой высоты. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл на пляже Пхукета.
Галина и Эмиль из Санкт-Петербурга решили осуществить мечту девушки — заняться парасейлингом на закате. Пара отправилась в полёт втроём вместе с инструктором.
Сначала всё шло нормально, но затем Галина почувствовала резкий рывок троса, привязанного к парашюту. Они начали быстро терять скорость и через несколько секунд упали в воду. Девушка рассказала, что инструктор пытался увести парашют в сторону, чтобы он не накрыл их.
К счастью, этого удалось избежать. Россиянку, которая наглоталась воды и панически боится глубины, вытащили тайцы на гидроцикле. Позже организатор предложил пострадавшим только бесплатный повторный полёт. Причину крушения парашюта туристам не объяснили.
Читайте также: