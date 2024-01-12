В Краснодарском крае подросток застрелил опекуншу и скрылся на её автомобиле

Фото: istockphoto/ipopba
В Тихорецком районе Краснодарского края подростка обвиняют в убийстве женщины.
Kub Mash сообщает, что подросток застрелил свою опекуншу и угнал её автомобиль. Сообщается, что у парня умерла мать, а отец повесился.
Шефство над подростком решила взять соседка, мама одноклассника подростка — Наталья. Между 14-летним мальчиком и 54-летней опекуншей разразился конфликт. Парень выстрелил в женщину из охотничьего ружья три раза. Он попал в шею и грудь женщины.
Потом он скрылся на автомобиле женщины. Затем бросил машину вместе с оружием за кладбищем.
Тело Натальи обнаружено на полу летней кухни. Подростка задержали. Он признал свою вину.
Возбуждено уголовное дело.
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Тело Натальи обнаружено на полу летней кухни. Подростка задержали. Он признал свою вину.
Возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова