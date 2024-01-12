Женщина, чей труп нашли на востоке Москвы, была убита в поисках новой любви

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Женщина, чье тело было обнаружено на востоке Москвы в строительном мешке, стала жертвой в поисках постоянного мужчины. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, убитая Вероника Кудикова давно находится в поисках любви. Так она зарегистрировалась в сервисе для знакомств, где познакомилась с Назаром, после свидания с которым ее и обнаружили мертвой в строительном мешке.
Дочь погибшей рассказала, что 9 января ее мама рассказала ей о необычном свидании в подвале дома, восхищаясь оригинальностью мужчины. Однако через какое-то время женщина перестала выходить на связь, и дочь обратилась в полицию.
12 января тело женщины было найдено в подвале, в котором и состоялось первое свидание с таинственным Назаром. Сейчас полиция разыскивает сетевого Назара, его личность устанавливается.
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Дочь погибшей рассказала, что 9 января ее мама рассказала ей о необычном свидании в подвале дома, восхищаясь оригинальностью мужчины. Однако через какое-то время женщина перестала выходить на связь, и дочь обратилась в полицию.
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Элина Позднякова