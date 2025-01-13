В Краснодарском крае проверяют информацию о насилии в отношении трехлетнего мальчика

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту избиения трехлетнего мальчика его многодетной матерью и сожителем. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Краснодарскому краю.
Информация о происшествии поступила в полицию Тимашевского района 6 января 2025 года.
По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, сообщение о причинении телесных повреждений ребенку поступило от гражданки. В результате начата проверка, в настоящее время проводится экспертиза. Мать мальчика уже призналась в содеянном, однако подробности инцидента не раскрываются.
Известно, что двое других детей в семье не пострадали и не имеют видимых повреждений. Ранее семья не находилась в поле зрения правоохранительных органов. На данный момент ребенок продолжает проживать с матерью.
Следственный комитет России по Краснодарскому краю также инициировал проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства происшествия и принять необходимые меры.
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По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, сообщение о причинении телесных повреждений ребенку поступило от гражданки. В результате начата проверка, в настоящее время проводится экспертиза. Мать мальчика уже призналась в содеянном, однако подробности инцидента не раскрываются.
Известно, что двое других детей в семье не пострадали и не имеют видимых повреждений. Ранее семья не находилась в поле зрения правоохранительных органов. На данный момент ребенок продолжает проживать с матерью.
Следственный комитет России по Краснодарскому краю также инициировал проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства происшествия и принять необходимые меры.
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Дарья Осипова