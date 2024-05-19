Военный эксперт раскрыл, чем ВС РФ поможет наступление на Харьков

Фото: iStock/Anna_Anikina
Успешное наступления на Харьков поможет российской армии продвинуться и на других участках фронта, об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в беседе с «Комсомольской правдой».
По словам эксперта, из-за наступления российской армии на Харьковском направлении ВСУ столкнулись с проблемами и на других участках фронта. Так, сейчас украинскому командованию приходится перебрасывать живую силу под Харьков из других регионов, в которых проходит линия боевого соприкосновения.
Таким образом, ситуация в Харьковской области военкор описал как «некий громоотвод», который позволит российским войскам достичь успехов и на других направлениях.
Читайте также:
Они в ярости: Политик Куртен описал реакцию Запада на успехи РФ в зоне СВО
На Украине рассказали о разочаровании Зеленского действиями Запада
В сети появилось видео, на котором темнокожий боец ВС РФ отгоняет дрон палкой
«Переброска сил и средств, которые производит Украина, позволяют надеяться, что где-то у них сил начнет не хватать. И мы сможем там давить еще сильнее», — объяснил Коц.
Таким образом, ситуация в Харьковской области военкор описал как «некий громоотвод», который позволит российским войскам достичь успехов и на других направлениях.
Читайте также:
Они в ярости: Политик Куртен описал реакцию Запада на успехи РФ в зоне СВО
На Украине рассказали о разочаровании Зеленского действиями Запада
В сети появилось видео, на котором темнокожий боец ВС РФ отгоняет дрон палкой
Евгения Парфентьева