Военный эксперт Подоляка: в Волчанске продолжаются бои

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Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что в Волчанске продолжаются боевые действия. Об этом пишет «Царьград».
По словам эксперта, город все еще остается одной из самых горячих точек. Подоляка отметил, что после потери украинской армией большей части укрепрайона в медгородке и контроля над последней дорогой из заречной части, остатки солдат ВСУ на этой территории обречены.
Он добавил, что на данном участке фронта отсутствует целостная оборона, по этой причине зачистка района — это только вопрос времени. Подоляка заключил, что российской армии удалось продвинуться в Волчанске благодаря авдеевской тактике, согласно которой сначала путь для бойцов пробивается авиабомбами и артиллерией.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне.
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Он добавил, что на данном участке фронта отсутствует целостная оборона, по этой причине зачистка района — это только вопрос времени. Подоляка заключил, что российской армии удалось продвинуться в Волчанске благодаря авдеевской тактике, согласно которой сначала путь для бойцов пробивается авиабомбами и артиллерией.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне.
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Екатерина Коршунова